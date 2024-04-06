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Withering Rooms 04.10.2022
Экшен, Ужасы, Инди
6.3 6 оценок

Хоррор с элементами ролевой игры Withering Rooms вышел из раннего доступа

butcher69
Новости

Инди-разработчик Moonless Formless и издатель Perp Games объявили о выходе 2.5D хоррор-игры Withering Rooms на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

В качестве основного сеттинга Withering Rooms использует особняк викторианской эпохи, известный как Мостин Хаус, а его уровни и окружение генерируются процедурно. Планировка особняка меняется каждый вечер, когда игрок проводит в нем время.

Исследуя Мостин Хаус, игроки смогут найти оружие, предметы, которые можно использовать для отвлечения внимания, магические артефакты, ключи и материалы для ремесел. Эти предметы придется использовать против большого количества монстров и боссов, которые в игре варьируются от обычной нежити до невидимых призраков и безумцев с топорами.

Помимо выхода на PC и консолях, Withering Rooms также разрабатывалась с учетом особенностей Steam Deck. По словам разработчика, игра может быть пройдена на Steam Deck от начала до конца и отвечает всем требованиям Valve по совместимости с Steam Deck.

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