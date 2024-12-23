В Epic Games Store можно забрать экшен-рогалик Wizard of Legend

Рождественские подарки от Epic Games Store продолжаются, и сегодня пользователи могут бесплатно получить Wizard of Legend — стремительную ролевую игру с элементами экшена. Забрать игру можно по этой ссылке до 23 декабря 19:00 (МСК), после чего начнётся раздача следующего проекта.

Wizard of Legend предлагает динамичные походы в процедурно генерируемые подземелья, где игроки сражаются с врагами, используя разнообразные магические заклинания. Важной особенностью игры является оригинальная система магии: сотни заклинаний можно разблокировать, комбинировать и использовать для создания мощных атакующих цепочек.

Каждое прохождение уникально, а смерть героя означает начало с нуля, но с возможностью сохранить прогресс, разблокировав новые заклинания и артефакты. Также игра поддерживает кооперативный режим на двух человек, что делает её ещё более увлекательной.