Экшен-rogulite Wizard with a Gun получил обзорный геймплейный трейлер и демоверсию в Steam ©

Wizard with a Gun от Galvanic Games снова появился на недавней выставке Devolver Direct с новым анимационным трейлером и геймплеем. Мир страдает от Разрушения, и вам предстоит его восстановить. О, и если бы вы могли победить Хаоса, это было бы здорово.

Играя в одиночку и в кооперативе, игроки могут создавать различные ресурсы и хранить их, создавая магические пули и сражаясь с различными врагами. В определенные моменты вы можете стрелять по «платформам», которые заполняют мир, и находить предметы, чтобы открыть больше карты. Интересно, что есть некоторая механика извлечения, когда игроки собирают Древние Механизмы и могут либо вернуться в Башню, либо остаться в мире, чтобы получить больше ресурсов.

Wizard with a Gun выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК (неизвестно, находится ли версия для Nintendo Switch в разработке). Бесплатная однопользовательская демоверсия уже доступна в Steam, но полная версия игры будет поддерживать кооперативную игру для двух игроков.