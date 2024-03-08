Кооперативная песочница Wizard with a Gun получила бесплатное расширение Bounty of Guns

Выследите и уничтожьте врагов с помощью нового арсенала Bounty of Guns, нового бесплатного расширения для Wizard with a Gun. По мере того, как вы углубляетесь в самые опасные районы Раскола, вы найдете контракты, предлагающие невероятные награды. Однако будьте осторожны: они сопровождаются все более сложными испытаниями. Ваши новые противники двигаются быстрее, бьют сильнее и обладают разрушительными специальными атаками. Побеждайте их, чтобы выполнить эти миссии, за выполнение которых вы получите заслуженные награды, а также новые необычные бомбы в Bounty Mechana.
В Bounty of Guns вас ждет широкий спектр нового оружия: более 50 новых видов огнестрельного оружия, таких как миниган, миномет или даже двуручный пистолет-пулемет. Каждый из них обладает уникальными свойствами, порохом и применением: храните их и выставляйте на оружейной витрине — новом предмете мебели, доступном для вашей Башни.
Обновление Bounty of Guns также вводит четырех мини-боссов, а также события-засады, которые запускаются случайным образом во время вашего исследования внешнего мира.