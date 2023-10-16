Кооперативная песочница Wizard With A Gun вышла на ПК на день раньше

Вы попадаете в мир магии и приключений, где под ваш контроль попадает волшебник, который исследует таинственную пустыню, населённую разными существами. Вы можете играть в одиночку или с другом, собирать ресурсы, крафтить оружие и настраивать персонажа по своему желанию. Будьте творческими и экспериментируйте с разными видами магии, пуль и декораций для своего дома-башни. Но будьте осторожны — ваша магия может быть опасной не только для врагов, но и для вас...

Открывайте и изучайте новые локации: пустыни, болота, тундры и прерии — все они стали частями раздробленного мира. Используйте свою магию, чтобы активировать космические порталы за пределами своей башни. Они позволят вам переходить между разными участками мира и открывать новые горизонты.