Кооперативная песочница Wizard With A Gun вышла на ПК на день раньше

Wizard With a Gun, кооперативная песочница, ориентированная на выживание, от Galvanic Games и Devolver Digital, на один день опережает первоначальный график выпуска на ПК. Игра уже стала доступна в Steam. Версии для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch выйдут, как и запланировано, завтра.
В раздробленном постапокалиптическом мире The Shatter Wizard With a Gun предлагает вам (вместе с другом, если вы не хотите сталкиваться с опасностями в одиночку) создать свой собственный арсенал магического оружия и боеприпасов, чтобы дать отпор силам Хаос и вернуть королевству былую славу. Самое смешное в этом бизнесе то, что не все пойдет по плану.
кооперативная трышатница