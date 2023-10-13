Кооперативный геймплей представлен в новом трейлере Wizard with a Gun

Wizard with a Gun от компании Galvanic Games получила новый трейлер, раскрывающий некоторые аспекты совместного игрового процесса в предстоящей игре на выживание в песочнице. Оказавшись в ловушке Раскола, игроки должны исследовать различные среды, собирать материалы и улучшать свою базу в Башне, чтобы выжить. Наличие кого-то, кто прикроет вашу спину, облегчает задачу.
Товарищи по команде могут оживлять друг друга и комбинировать заклинания, чтобы вызвать разрушительные эффекты. Если товарищ по команде упадет, он сможет выручить из могилы, отпугивая врагов. Особые статуи могут вернуть их к жизни и вступить в бой, если вы их найдете.
В Расколе есть на что посмотреть: от арктических ледяных пустошей до высохшего Бесплодного моря. Сбор материалов позволяет создавать новые предметы, расширять свою базу новыми функциями и изучать новые заклинания, чтобы увеличить ваши шансы на выживание.
Wizard with a Gun выйдет 17 октября на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.
кал трышак из ада, абы че нарисовали лишь бы впарить на свалке стыме