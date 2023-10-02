Новый трейлер песочницы Wizard With A Gun посвящён миру игры ©

Galvanic Games и Devolver Digital выпустили новый журнал Gunmancer's Journal, знакомящий с пустынным миром Wizard With A Gun. Раскол — это его прозвище — представляет собой совокупность останков хаотических миров, населенных опасными существами и полных оккультных тайн.

В каждой игре Wizard With A Gun есть свои существа, персонажи и драгоценные артефакты, мистические пережитки забытых времен. Исследуйте эти кусочки прошлого, чтобы встретиться с их жителями и извлечь выгоду из информации, квестов и рецептов, которыми они поделятся с вами. У некоторых даже есть новые блестящие пистолеты, которые можно продать вам!

Начните свое приключение на ветхих руинах волшебной империи Империум. Собирайте жизненно важные ресурсы, охотьтесь на своих соперников на каждом конце света и открывайте другие зловещие биомы, такие как грибные фермы The Fell, неумолимые ледяные земли Frozen Wastes или опасные засушливые земли Бесплодного моря.

Когда задача становится непреодолимой, Башня становится вашим последним прибежищем. На первый взгляд это место кажется немного спартанским, но вы быстро оцените его относительный комфорт и основные удобства. Возвращайтесь в Башню между экспедициями, чтобы открыть новые заклинания, развить свои исследовательские способности, хранить добычу или трансформировать имеющиеся в вашем распоряжении ингредиенты. Это последнее убежище Раскола.

Wizard With A Gun выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.