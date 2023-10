Прохождение Wizard with a Gun займет от 20 до 40 часов ©

Это неделя больших релизов - от Super Mario Bros. Wonder от Nintendo до Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games. Однако стоит отметить и некоторые заметные инди-релизы, в том числе игру Wizard with a Gun от Galvanic Games. Песочница на выживание выходит 17 октября, и чтобы помочь игрокам разобраться в ее особенностях, Devolver Digital выпустила новый видеоролик "What the Facts".

Игрокам предстоит победить Всадников и заполучить их шестеренки, чтобы восстановить Колесо Хрономанта. Звучит просто, но вам придется пройти пять регионов, полных суровых условий и хаотичных существ. К счастью, друг может присоединиться к вам в кооперативном режиме и предложить свою помощь - от комбинирования заклинаний до оживления.

В целом прохождение игры займет от 20 до 40 часов, так что, скорее всего, ее можно закончить, не делая всего подряд и не возиться с различными материалами для ремесел. Wizard with a Gun выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а версия для Nintendo Switch появится позже.