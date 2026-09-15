Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge выйдет на ПК в 2027 году - классическая версия доберётся до Steam

Издатель Drecom и разработчик D4 Enterprise объявили о выпуске версии Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge для Super Famicom на ПК. Игра появится в Steam и на других платформах в 2027 году, однако точная дата релиза пока не раскрыта. На старте будет доступен только японский язык.

Речь идёт о версии классической RPG, которая изначально вышла в Японии на Super Famicom в 1995 году. Разработчики намерены сохранить её оригинальную атмосферу, включая исследование подземелий от первого лица и пошаговые сражения с противниками.

Сюжет рассказывает о могущественном магическом пере, способном превращать написанные им слова в реальность. Сто двадцать лет назад лорд и чародей использовали Космическую Кузницу, чтобы вплетать свои замыслы в саму ткань мира, однако в итоге сами вступили в смертельную борьбу за обладание артефактом. Что произошло с ними и пером после этого, неизвестно. Спустя много лет отряд искателей приключений отправляется в замок, где может изменить судьбу Космической Кузницы и всего мира.

Wizardry VI предлагает развитую по меркам серии систему создания персонажей с шестью расами и шестью классами, а также навыки, влияющие на особенности каждого героя. Дополняют её обновлённая система заклинаний и возможность самостоятельно создавать внешний вид персонажей.

В боях игрокам предстоит столкнуться с анимированными монстрами, сопровождаемыми звуковыми эффектами. Помимо классических подземелий, версия для Super Famicom также включает открытые локации, расширяющие возможности исследования.

Таким образом, одна из необычных консольных версий классической Wizardry получит вторую жизнь на современных ПК. Правда, тем, кто не владеет японским, придётся рассчитывать на стороннюю локализацию или ждать появления других языков.