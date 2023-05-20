Дополнение "The Absence of Misericordia" для Wizardry: The Five Ordeals выходит 22 июня ©

Загружаемый контент Wizardry: The Five Ordeals «The Absence of Misericordia» выйдет 22 июня, объявили Game*Spark Publishing и разработчик 59studio. Ищите реликвии, которые принесут Весну в страну нескончаемой Зимы.

Прошло уже два года, а бесконечная зима ни разу не смягчилась, оставив многих в затруднительном положении в поселении Винтернадир. Торговцы мехом приходят к искателям приключений с просьбой…

Сельские жители часто говорят о месте поклонения в самом сердце близлежащей долины. Когда-то здесь находилась «Реликвия Богоматери Милосердия», которая, как говорят, защищала от холода. Реликвия давно утеряна, и долина заброшена. Вы должны вернуть эту реликвию и вернуть регион в его естественное состояние.

Wizardry: The Five Ordeals доступна в раннем доступе для ПК в Steam.