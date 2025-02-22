Швейцарская студия Kipwak назвала точную дату выхода симулятора магической школы Wizdom Academy

Швейцарская студия Kipwak выпустила новый трейлер Wizdom Academy раньше, чем планировала. Изначально ролик собирались показать вместе с началом фестиваля Steam «Играм быть», до которого ещё два дня. Но авторы решили не тянуть и сразу сообщили дату релиза — игра появится в раннем доступе Steam 17 апреля.

Интерес к Wizdom Academy, кстати, довольно высокий — уже больше 40 тысяч игроков добавили её в вишлист. Что касается геймплея, то игрокам нужно будет построить свою школу магии с несколькими этажами, обучать студентов-волшебников, управлять ресурсами и нанимать персонал. Помимо этого, разрешат исследовать разные локации, лазить по подземельям и отбиваться от вражеских нападений.

Кстати, к старту фестиваля должна выйти обновлённая демоверсия. В ней доработают систему развития и набора студентов, добавят на карту мира скрытые подземелья и деревни, а также новые способы защиты академии от орд врагов.

Напомним, фестиваль «Играм быть» пройдёт в Steam с 24 февраля по 3 марта.