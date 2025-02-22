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Wizdom Academy 17.04.2025
Стратегия, Инди, Менеджер, Строительство, Фэнтези
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Швейцарская студия Kipwak назвала точную дату выхода симулятора магической школы Wizdom Academy

Lunersun
Новости

Швейцарская студия Kipwak выпустила новый трейлер Wizdom Academy раньше, чем планировала. Изначально ролик собирались показать вместе с началом фестиваля Steam «Играм быть», до которого ещё два дня. Но авторы решили не тянуть и сразу сообщили дату релиза — игра появится в раннем доступе Steam 17 апреля.

Интерес к Wizdom Academy, кстати, довольно высокий — уже больше 40 тысяч игроков добавили её в вишлист. Что касается геймплея, то игрокам нужно будет построить свою школу магии с несколькими этажами, обучать студентов-волшебников, управлять ресурсами и нанимать персонал. Помимо этого, разрешат исследовать разные локации, лазить по подземельям и отбиваться от вражеских нападений.

Кстати, к старту фестиваля должна выйти обновлённая демоверсия. В ней доработают систему развития и набора студентов, добавят на карту мира скрытые подземелья и деревни, а также новые способы защиты академии от орд врагов.

Напомним, фестиваль «Играм быть» пройдёт в Steam с 24 февраля по 3 марта.

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