Wizdom Academy: в ранний доступ вышла ещё одна стратегия о школе магии

Кажется, на фоне хайпа сериала о Гарри Поттере тематика стала популярна. Буквально на днях вышел тайкун о школе магии The Fool’s Apprentice, теперь же ряды жанра пополнила ещё одна игра – Wizdom Academy.
Разработанная студией Kipwak Studio, что находится в Швейцарии, Wizdom Academy предлагает игрокам попробовать себя в роли директора магической академии: ему предстоит не только проектировать школу, но и управлять его жителями, ресурсами и внутренними процессами.
Одной из ключевых механик является контроль над маной — магическим ресурсом, от которого зависит функционирование школы. Ее запасы непостоянны, и игроку приходится балансировать между развитием инфраструктуры, обучением студентов и решением случайных событий. Ученики и преподаватели обладают индивидуальными чертами, влияющими на игровой процесс.
Основные особенности:
- Проектирование и расширение зданий школы.
- Найм и взаимодействие с персонажами.
- Система развития студентов (навыки, специализации).
- Управление маной как основным ресурсом.
- Случайные события и стратегические решения.
- Побочные квесты и задания.
Ранний доступ рак, купил Hollywood Animals, контента на 2 часа, из-за багов игра почти неиграбельна.
Пора переставать спонсировать выпуск сырых игр и предзаказы.