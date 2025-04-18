Wizdom Academy: в ранний доступ вышла ещё одна стратегия о школе магии

Кажется, на фоне хайпа сериала о Гарри Поттере тематика стала популярна. Буквально на днях вышел тайкун о школе магии The Fool’s Apprentice, теперь же ряды жанра пополнила ещё одна игра – Wizdom Academy.

Разработанная студией Kipwak Studio, что находится в Швейцарии, Wizdom Academy предлагает игрокам попробовать себя в роли директора магической академии: ему предстоит не только проектировать школу, но и управлять его жителями, ресурсами и внутренними процессами.

Одной из ключевых механик является контроль над маной — магическим ресурсом, от которого зависит функционирование школы. Ее запасы непостоянны, и игроку приходится балансировать между развитием инфраструктуры, обучением студентов и решением случайных событий. Ученики и преподаватели обладают индивидуальными чертами, влияющими на игровой процесс.

Основные особенности: