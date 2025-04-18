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Wizdom Academy 17.04.2025
Стратегия, Инди, Менеджер, Строительство, Фэнтези
3.6 8 оценок

Wizdom Academy: в ранний доступ вышла ещё одна стратегия о школе магии

Solstice Solstice

Кажется, на фоне хайпа сериала о Гарри Поттере тематика стала популярна. Буквально на днях вышел тайкун о школе магии The Fool’s Apprentice, теперь же ряды жанра пополнила ещё одна игра – Wizdom Academy.

Разработанная студией Kipwak Studio, что находится в Швейцарии, Wizdom Academy предлагает игрокам попробовать себя в роли директора магической академии: ему предстоит не только проектировать школу, но и управлять его жителями, ресурсами и внутренними процессами.

Одной из ключевых механик является контроль над маной — магическим ресурсом, от которого зависит функционирование школы. Ее запасы непостоянны, и игроку приходится балансировать между развитием инфраструктуры, обучением студентов и решением случайных событий. Ученики и преподаватели обладают индивидуальными чертами, влияющими на игровой процесс.

Основные особенности:

  • Проектирование и расширение зданий школы.
  • Найм и взаимодействие с персонажами.
  • Система развития студентов (навыки, специализации).
  • Управление маной как основным ресурсом.
  • Случайные события и стратегические решения.
  • Побочные квесты и задания.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Just_Deus

Ранний доступ рак, купил Hollywood Animals, контента на 2 часа, из-за багов игра почти неиграбельна.

Пора переставать спонсировать выпуск сырых игр и предзаказы.

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