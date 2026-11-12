Wizdom Academy выйдет из раннего доступа 16 ноября

Студии Kipwak Studio и Lake On Fire представили новый трейлер Wizdom Academy — трёхмерного симулятора управления академией волшебства. Разработчики объявили, что полноценная версия 1.0 выйдет 16 ноября 2026 года.

В Wizdom Academy игрокам предстоит примерить роль директора магической школы, построить собственную академию и превратить её в престижное учебное заведение. Для этого необходимо возводить здания, организовывать обучение молодых волшебников и следить за развитием учреждения.

Однако одним строительством дело не ограничится. Академии предстоит конкурировать с другими школами магии, совершенствовать образовательный процесс и готовить всё более способных учеников. От решений игрока будет зависеть успех учебного заведения и его положение среди соперников.

Новый трейлер демонстрирует основные элементы игрового процесса, включая строительство академии, управление её развитием и обучение будущих магов.