Фэнтезийный ретро-шутер от первого лица Wizordum вышел в раннем доступе Steam

Ретро-шутер с элементами фэнтези, сочетающий в себе лучшее из классических игр 90-х и современные игровые решения.

События игры разворачиваются в королевстве, которое было охвачено Хаосом. Отряды наёмников грабят города, а с севера надвигается тьма. Чтобы выяснить, что происходит, Орден Зари послал своих лучших жрецов. Но они бесследно исчезли.

Теперь всё зависит от вас — одного из последних жрецов Ордена, стоящего у ворот города Гримбрук. В вашем распоряжении весь арсенал заклинаний и магического оружия. С их помощью предстоит разгадать тайну Хаоса и изгнать его с земель королевства.

В роли жреца Ордена Зари вам предстоит сразиться с полчищами гоблинов — коварных существ, мастеров ближнего боя и магии. На пути будут не только рядовые гоблины, но и их предводители — могущественные колдуны и воины. Чтобы победить, придётся хорошенько потрудиться, используя все доступные заклинания и магический арсенал. Главное – не сдаваться и идти до конца, чтобы разгадать тайну Хаоса и вернуть мир в королевство.