Фэнтезийный ретро-шутер от первого лица Wizordum вышел в раннем доступе Steam

Wizordum, ретро-шутер от первого лица, разработанный Emberheart Games и изданный Apogee Entertainment, сегодня вышел в раннем доступе Steam. Жажда великого Волшебника к утраченным знаниям приводит его в запретные глубины Террабрумы, где он ломает древнюю печать космической тюрьмы. Вечно развращающий Хаос высвобождается, разрушая все живое на своем пути. В роли одного из последних выживших магов Визордума найдите источник порчи в этом полном опасностей мире и победите зло в этом динамичном шутере от первого лица, вдохновленном 90-ми годами.
Очистите полуразрушенный город Гримбрук в поисках улик, ведущих к источнику Хаоса. Ищите источник зла в разрушенных подземельях, разрушающихся соборах и пепельных улицах. Избегайте ловушек и решайте головоломки, похожие на лабиринты, собирая ключи, предметы и драгоценные боеприпасы, чтобы преодолевать смертоносных врагов на каждом уровне.
Разбивайте оскверненных существ и гоблинов-наемников булавой с острыми краями и предайте забвению злобных огров с помощью зачарованного оружия. Используйте эффекты заклинаний стихий, чтобы одержать верх: заморозьте бегущих крыс в готовые к разрушению блоки с помощью Ткача льда и используйте заклинание Огненная глыба, чтобы швырять огненные валуны в своенравных скелетов.
Возьмите факел, чтобы увеличить дальность обзора и осветить темные подземелья. Станьте неприкасаемым с помощью Огненного Щита, который ранит врагов на близком расстоянии, и накапливайте божественную силу павших врагов, чтобы использовать Божественное прикосновение — мощную ударную волну божественной силы, которая сломает и разорвет все на своем пути.
Придумывайте более сложные задачи с несколькими уровнями сложности и стремитесь к вершине онлайн-таблицы лидеров. Создавайте сложные приключения, полноценные эпизоды и все, что между ними, с помощью внутриигрового редактора уровней, а также загружайте творения других магов из Steam и GOG.