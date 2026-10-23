Разработчики Wo Long 2: Wings of Ember переработают боевую систему и оптимизацию на основе отзывов игроков

Издательство Koei Tecmo и студия Team Ninja подвели итоги альфа-тестирования темного фэнтези-экшена Wo Long 2: Wings of Ember. На основе масштабного опроса игроков, проходившего после демоверсии, разработчики составили комплексный план геймплейных и технических улучшений для финальной версии игры.

В альфа-демоверсии, которая была доступна с 16 по 30 сентября 2026 года, фанаты смогли оценить открытое поле боя Чанбань, объединив силы с армией Лю Бэя в ожесточенных сражениях против войск Цао Цао. После завершения демоверсии игрокам предложили пройти опрос, чтобы поделиться своим мнением. На основе этого анкетирования был составлен отчет с подробным описанием улучшений для финального релиза проекта.

В первую очередь, по результатам отзывов, будет пересмотрена сложность системы Навыков восприятия — основное внимание уделят улучшению фиксации успешных действий. Кроме того, будет переработан баланс получения и потери шкалы Духа, а Боевые искусства и Заклинания станут мощнее. Эти изменения дадут больше свободы в боевой системе Wo Long 2: Wings of Ember и мотивируют игроков действовать более агрессивно во время битв. Вдобавок Team Ninja работает над оптимизацией кода: к релизу обещают улучшить качество графики, исправить визуальные баги и ускорить загрузку локаций.

Ниже представлена подборка свежих скриншотов из актуальной сборки, наглядно демонстрирующая доработанные элементы боевой системы, масштабные вертикальные локации и обновленное визуальное исполнение грядущего темного фэнтези.

Релиз Wo Long 2: Wings of Ember намечен на 4 марта 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC (Steam, Microsoft Store). В день выхода игра пополнит каталог Xbox Game Pass.