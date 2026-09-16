Team Ninja внезапно объявила дату выхода Wo Long 2: Wings of Ember и выпустила демку хардкорного экшена

Koei Tecmo и студия Team Ninja не стали дожидаться самого разгара TGS 2026 и решили уже сейчас анонсировать дату релиза Wo Long 2: Wings of Ember. Прямой сиквел темного фэнтезийного и хардкорного экшена 2023 года выйдет уже в начале следующего года. Релиз игры запланирован на 4 марта 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на Nintendo Switch 2.

Одновременно с анонсом авторы неожиданно запустили открытое альфа-тестирование. Временная демоверсия игры стала доступна уже сегодня, 16 сентября, и пробудет в открытом доступе вплоть до 30 сентября. Пробная версия включает фрагмент локации «Битва при Чанбане», полноценный редактор создания персонажа и даже включает кооперативный мультиплеер.

Ключевым изменением сиквела по сравнению с Wo Long: Fallen Dynasty стал переход к открытой структуре мира при сохранении высокой сложности и боевой системы, основанной на традиционных китайских боевых искусствах эпохи Троецарствия.

Кроме того, авторы представили новую боевую механику под названием «Навыки озарения». Эта система расширяет боевой арсенал протагониста и позволяет не только парировать атаки, но и применять особые контратаки: например, с силой впечатывать врагов в стены или эффектно перехватывать и вбивать в землю противников, атакующих с воздуха.

С помощью ограниченной по времени демоверсии Wo Long 2: Wings of Ember команда Team Ninja намерена собрать отзывы игроков для финальной полировки боевого баланса и сетевого кода.