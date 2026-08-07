Wo Long 2 откажется от линейности и получит динамический открытый мир

Wo Long 2: Wings of Ember получит гораздо более масштабные изменения по сравнению с первой частью. Team NINJA решила отказаться от линейной структуры оригинала и превратить игру в полноценное открытое пространство с динамическим полем боя.

Продюсер Масадзаки Хираяма рассказал, что события теперь будут происходить на едином большом поле боя, где происходящие изменения смогут влиять на дальнейшее развитие сражений и даже менять другие участки локации. Разработчики рассчитывают таким образом избежать однообразия, которое часто становится проблемой открытых миров.

Изменится и знакомая по первой части система морали. В оригинальной Wo Long игрокам приходилось захватывать флаги и повышать мораль перед битвами с боссами. В сиквеле система сохранится, но будет переработана с учётом открытого мира.

Ещё одно важное изменение касается самой боевой системы. В первой Wo Long отражение атак было настолько важным элементом, что многие игроки фактически были вынуждены строить стиль игры вокруг постоянного Deflection. В сиквеле Team NINJA хочет дать больше возможностей для агрессивного поведения.

Для этого разработчики добавили Phoenix Power, также называемую системой концентрации. Она должна позволить игрокам чаще действовать инициативно, а не просто ждать подходящего момента для парирования.

Кроме того, Wo Long 2 позаимствует некоторые элементы у Ninja Gaiden 4. В игре появятся более вертикальные и трёхмерные движения, включая бег по стенам и возможность взбираться по определённым поверхностям. Воздушные атаки также станут полноценной частью боевой системы, хотя разработчики не собираются делать отдельное оружие исключительно для сражений в воздухе.

Wo Long 2: Wings of Ember выйдет в начале 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.