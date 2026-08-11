Wo Long 2 станет динамичнее: в игре появятся бег по стенам и новый способ сражаться вместо постоянных парирований

Team Ninja раскрыла новые подробности Wo Long 2: Wings of Ember, и сиквел заметно расширит боевую систему первой части. Разработчики делают ставку на вертикальные сражения и добавляют механики, которые должны сделать бои разнообразнее.
Главным нововведением станет возможность бегать по стенам и атаковать противников прямо в воздухе. Игроки смогут активнее использовать вертикальность окружения, а отсутствие урона от падений позволит свободнее перемещаться по миру и экспериментировать с атаками.
Изменения коснутся и самой боевой системы. Team Ninja добавит новую механику, которая должна заставить игроков использовать что-то помимо привычного отражения атак. Таким образом, разработчики хотят уменьшить зависимость боев от постоянного дефлекта и сделать сражения более разнообразными.
В игре также останутся сражения сразу с несколькими боссами, но их поведение собираются улучшить. Разработчики работают над искусственным интеллектом противников и хотят сократить ситуации, когда игрок оказывается за пределами экрана и получает несколько атак подряд практически без возможности отреагировать.
Wo Long 2 также получит открытый мир и обновленную систему Morale. Судя по заявлениям Team Ninja, разработчики активно исправляют претензии игроков к первой части, одновременно расширяя возможности перемещения и боев.
Точная дата выхода пока неизвестна. Релиз ожидается в начале 2027 года на PS5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2.
Ещё не доделали и не дополировали до конца нио 3. И начали делать продолжение, просто епаного куска ерьма. Ну подход конечно же отличный, прям верный курс на хороший результат.
Скорее всего просто понерфят шкалу стаггера и введут новые возможности для удара по викпоинтам.
Я так понимаю напарников вырежут из-за открытого мира?