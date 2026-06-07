Wo Long 2: Wings of Ember официально анонсирована - Team Ninja возвращает битвы эпохи Троецарствия в 2027 году

На Xbox Games Showcase 2026 студия Team Ninja совместно с Koei Tecmo официально представила Wo Long 2: Wings of Ember — продолжение экшена в антураже китайской эпохи Троецарствия. Вместе с дебютным трейлером разработчики подтвердили и примерные сроки выхода: релиз игры состоится в начале 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Первый ролик сочетает кинематографические сцены и фрагменты игрового процесса. В центре внимания оказался чрезвычайно подвижный герой, использующий зрелищные боевые техники и даже способный призывать феникса. Судя по показанным кадрам, авторы намерены сделать сражения ещё более динамичными и масштабными, сохранив фирменный стиль первой части.

Согласно официальному описанию, игрокам вновь предстоит отправиться на охваченные войной земли Троецарствия, где исторические события переплетаются с мистикой и демоническими существами. Разработчики обещают усовершенствованную систему китайских боевых искусств, новых героев и ещё более опасных противников.

Анонс выглядит вполне закономерным. Оригинальная Wo Long: Fallen Dynasty, вышедшая в 2023 году, сумела привлечь свыше 5 миллионов игроков по всему миру и стала одним из самых заметных проектов Team Ninja последних лет. Поэтому решение развивать серию выглядит логичным шагом для студии.

Пока подробностей о сюжете и новых механиках немного, однако уже сейчас можно сказать, что Wo Long 2 нацелена не просто повторить успех предшественницы, а заметно расширить её масштаб. Для поклонников сложных экшенов и исторического фэнтези это один из самых интересных анонсов Xbox Games Showcase 2026.