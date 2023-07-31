Авторы Wo Long: Fallen Dynasty раскрыли дорожную карту обновлений на 2023 год ©

Компании Koei Tecmo и Team Ninja раскрыли дорожную карту контента на 2023 год для приключенческой игры Wo Long: Fallen Dynasty. О многом рассказал геймдиректор и продюсер игры Масакадзу Хираяма (Masakazu Hirayama).

Планируется дальнейшая работа над оптимизацией ПК-версии:

Мы не можем говорить о будущем, не обсудив прошлые и настоящие трудности с игрой. Мы приносим извинения за неудобства, причиненные всем, кто играл в ПК-версию Wo Long с момента ее выхода. Я могу заверить вас, что команда разработчиков прочитала все сообщения, размещенные на различных досках объявлений, в социальных каналах, в нашем отделе поддержки клиентов, и мы уделили первостепенное внимание оптимизации и исправлению ошибок. Однако в каждой семье существует множество комбинаций окружений ПК, и пока наша команда продолжает расширять круг окружений, на которых проверяется игра после запуска, потребуется время для воспроизведения проблем и их надлежащего устранения. Я обещаю, что мы продолжим вносить улучшения, чтобы вы могли спокойно играть как можно скорее. Мы приносим извинения за эту задержку. Мы от всего сердца благодарны всем, кто не только играет в нашу игру, но и присылает нам комментарии, стримы и скриншоты в надежде помочь нам и дальше улучшать игровой процесс для всех геймеров. Чтобы оправдать ваши ожидания, наша команда разработчиков стремится сделать игру еще более приятной для вас. Я надеюсь, что мы сможем рассчитывать на вашу дальнейшую поддержку игры Wo Long; Fallen Dynasty.

Новый контент, который планируется выпустить, не является дополнительными уровнями сложности, так как "планируется контент для ендгейма, в которую можно будет играть многократно, основываясь на различных "стратегиях", что является одной из тем игры Wo Long".

Также планируется "дальнейшее расширение за счет этого конечного игрового контента, чтобы в DLC Vol. 3 можно было играть на более глубоком уровне".

И, наконец, был приведен отрывок с описанием будущих серьезных балансных корректировок.

После выхода DLC Vol. 2 мы также планируем серьезную корректировку баланса и расширение возможностей. Как уже говорилось в первом разделе, "расширение сферы применения стратегии с акцентом на экшен и RPG" и "повышение удобства игры" будут основными направлениями нашей работы по корректировке и/или дополнению различных функций. Например, в плане экшена это усиление уникальности каждого существующего типа оружия, расширение боевых искусств и духа, повышение уровня редко используемых типов действий, а также корректировка времени отмены действий. Что касается RPG, то здесь мы корректируем базу редко используемых спецэффектов и пересматриваем отражение статуса. Что касается пользовательского интерфейса, то здесь мы рассматриваем элементы управления и потоки, которые не очень удобны в использовании. Это лишь некоторые моменты, которые мы планируем в ближайшие месяцы. В преддверии выхода DLC Vol. 2 мы также планируем обновление, в котором будут внесены изменения, связанные с падениями, а также добавлены дополнительные возможности. До их выхода пройдет некоторое время, поэтому следите за новой информацией.

Wo Long: Fallen Dynasty доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.