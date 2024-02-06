Для Wo Long: Fallen Dynasty вышел новый масштабный патч в преддверии выхода Complete Edition

Сегодня студия Team Ninja объявила о том, что в преддверии выхода издания Complete Edition для Wo Long: Fallen Dynasty, для игры был выпущен масштабный патч 1.304. Обновление исправит многочисленные ошибки в игре, а так же добавит новую бесплатную броню.
Выход Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition состоится уже 7 февраля на PC, PS5 и Xbox Series. В состав полного издания войдёт основная игра и три дополнения: Битва Чжунъюань, Завоевание Цзяндуна, а так же Переворот в Цзинсяне. Броню можно будет получить в период с 7 по 29 февраля.
Полный список изменений в патче:
- Добавлено снаряжение «Доспехи Сюаньу» в честь выхода «Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition». После установки обновления игроки смогут получить это снаряжение через раздел «Доставки» в меню «Боевой флаг»;
- Добавлена функция обнаружения любого вмешательства в значения обновления оборудования и принудительного изменения таких значений на допустимые диапазоны;
- Добавлена функция обнаружения любого изменения значений уровней оружия боевых искусств и принудительного изменения таких значений на допустимые диапазоны;
- Добавлена функция обнаружения любого вмешательства в значения специального эффекта Stratagem и принудительного изменения таких значений на допустимые диапазоны;
- Добавлена функция, позволяющая обнаруживать любые изменения значений улучшений для Лекарственной котелка Дракона и принудительно изменять такие значения на допустимые диапазоны;
- Исправлена ошибка, которая иногда приводила к сбою игры, если игроки отражали дальний критический удар врага и одновременно взаимодействовали с боевым флагом во время совместной игры;
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок или вторгшиеся игроки при определенных условиях на дополнительном поле боя «Царство битвы» выходили за пределы сцены, что делало невозможным дальнейшее продвижение;
- Исправлена ошибка, из-за которой босс Ян Лян выходил за пределы сцены на некоторых полях боя в «Путешествии на тысячу миль»;
- Исправлена ошибка, из-за которой Дух Чанггуя немедленно восстанавливался, если игрок отразил критический удар, а затем истощил свой дух другой атакой;
- Исправлена ошибка, из-за которой дух солдат-креветок немедленно восстанавливался, если игрок нанес удар определенной атакой, а затем истощил свой дух другой атакой;
- Исправлена ошибка, из-за которой дух босса Юань Шао немедленно восстанавливался, если некоторые из его атак были отражены и его дух истощился, когда игра работала со скоростью 30 кадров в секунду;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые атаки босса Сюй Чу не работали должным образом;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые положительные эффекты, которые должны оставаться активными на неопределенный срок, отключались после того, как игрок получил помощь во время совместной игры;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые эффекты Благодати не активировались для приглашенных игроков во время сеансов вторжения, когда организатор совместной игры активировал эти эффекты;
- Исправлена ошибка, из-за которой Грации не награждались частями редкого снаряжения, приобретенными игроками, достигшими «Пути восходящего дракона» и далее, если они ответили на набор хостов на полях сражений «Пути крадущегося дракона»;
- Исправлена ошибка, из-за которой синхронизация уровней приводила к снижению статистики игроков, если они начинали совместную игру в «Путешествии на тысячу миль» с уровнем ниже рекомендованного на поле боя;
- Исправлена ошибка, из-за которой синхронизация уровней не работала должным образом, если игроки начинали совместную игру в «Путешествии на тысячу миль» с уровнем выше рекомендованного на поле боя;
- Исправлена ошибка, из-за которой фоновая музыка не менялась во второй половине битвы с боссом Сюй Шу в «Путешествии на тысячу миль»;
- Исправлена ошибка, возникавшая при определенных условиях в «Путешествии на тысячу миль», которая позволяла игрокам использовать действия, которые должны были быть ограничены стратегическими целями;
- Исправлена ошибка, из-за которой шкала здоровья босса Хуа Сюна оставалась видимой, даже когда он не участвовал в бою на главном поле битвы «Битва за перевал Хулаогуань»;
- Исправлена ошибка, из-за которой враги и компаньоны при определенных условиях переставали вступать в бой на главном поле боя «Узрите глефу праведности»;
- Исправлена ошибка, позволявшая игрокам выходить за пределы текущего этапа из определенных локаций на некоторых этапах;
- Исправлена ошибка, из-за которой в определенных ситуациях эффекты «Первородного принципа Тайи» применялись к оружию, отличному от парных мечей, сабель и алебард;
- Исправлена ошибка, из-за которой эффект «Увеличение скорости рывка» не применялся должным образом во время выхватывания или вложения оружия в ножны;
- Исправлена ошибка, из-за которой эффекты ограничений Внутренней дисциплины не применялись правильно к стихийному урону;
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли выбрать «Установить снижение требований к бонусу» в фильтрах;
- Исправлена ошибка, из-за которой отображалось неправильное значение текущего количества Подлинной Ци игрока, когда он переходил в меню повышения уровня сразу после повышения уровня с помощью Apex Bonus;
- Внесены изменения в текст на некоторых языках уведомления, отображаемого при изменении ранга стойкости;
- Исправлена ошибка, из-за которой обучение стрельбе в режиме «Базовое обучение» не воспроизводилось при использовании мыши для управления;
- Исправлена ошибка, из-за которой скриншоты искажались, если они были сделаны с помощью встроенных функций на соответствующих платформах при работе в полноэкранном режиме при определенных условиях;
- Исправлены другие мелкие ошибки.
О 2 сезоне они ничего не говорили, значит игра уже считай сдохла.