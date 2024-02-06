Для Wo Long: Fallen Dynasty вышел новый масштабный патч в преддверии выхода Complete Edition

Сегодня студия Team Ninja объявила о том, что в преддверии выхода издания Complete Edition для Wo Long: Fallen Dynasty, для игры был выпущен масштабный патч 1.304. Обновление исправит многочисленные ошибки в игре, а так же добавит новую бесплатную броню.

Выход Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition состоится уже 7 февраля на PC, PS5 и Xbox Series. В состав полного издания войдёт основная игра и три дополнения: Битва Чжунъюань, Завоевание Цзяндуна, а так же Переворот в Цзинсяне. Броню можно будет получить в период с 7 по 29 февраля.

Полный список изменений в патче:

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