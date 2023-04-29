Для Wo Long: Fallen Dynasty вышел новый патч 1.07 с разнообразными изменениями и улучшениями ©

Компания Koei Tecmo выпустила новый патч 1.07 для Wo Long: Fallen Dynasty. Он исправляет различные ошибки, вносит коррективы в баланс и добавляет в игру несколько новых функций. Патч доступен для платформ Steam, PS4 и PS5. Однако, согласно официальному твиту разработчиков, обновление скоро будет доступно и для консолей Xbox Series X|S и Xbox One.

Патч добавляет множество новых функций для повышения эффективности игрового процесса. Теперь игроки смогут перенести свой прогресс с флагов сражений и меток, когда захотят вернуться на ранее завершенное поле боя. В многопользовательский онлайн-режим добавлены новые возможности, которые позволят игрокам отделяться от своих товарищей.

В обучение добавлены диаграммы, чтобы игроки могли лучше понять сложные элементы геймплея. Они были добавлены на экран изучения заклинаний чародейства, экран набора заклинаний чародейства, а также на экран сродств пяти фаз. Кроме того, игроки смогут просмотреть "Пять добродетелей" в меню документов на экране учебника.

Для обеспечения плавного и сбалансированного игрового процесса внесены различные изменения. Улучшена скорость переключения между атаками для нескольких видов оружия. Порядок начала атаки, порядок восстановления, комбо и движения оптимизированы для улучшения боя. Внесены некоторые изменения в индикатор духа и наносимый урон духа.

Использование боевых искусств стало более эффективным благодаря балансировке различных статистик, включая скорость и дальность. Движения во время этих боевых искусств улучшены для менее утомительного боя. Улучшена механика отталкивания и хитбокса.

Заклинания волшебника скорректированы, чтобы потреблять меньше духа. Улучшена скорость атаки и накопление камней при использовании Force Blow. Кроме того, были внесены некоторые изменения в заклинание "Ядовитые силки", увеличивающие скорость передвижения и накопление токсина.

Сражения с боссами стали более интересными благодаря улучшению их искусственного интеллекта. Для некоторых боссов были добавлены дополнительные комбинации атак. Их защита, дух и сила атаки стали более сбалансированными. Движения стали более плавными.

Онлайн-игра стала более удобной, так как игрокам было сложно найти себе равных. Поэтому были пересмотрены и улучшены условия для сетевой игры, которые ранее мешали игрокам. Кроме того, была улучшена синхронизация действий, что позволило уменьшить задержки в сетевом режиме.

Огромное количество ошибок, которые часто возникали в игре, теперь устранены. Были устранены различные сбои, которые мешали игровому процессу. Были исправлены проблемы со стенами и границами, из-за которых они не функционировали. Устранены ошибки во время использования, получения и применения заклинаний духа. Помимо исправления нескольких мелких ошибок, патч также исправляет несколько проблем с респауном врагов, количеством урона, пользовательским интерфейсом и атаками игроков.

Более подробной информацией о патче можно поделиться на сайте Wo Long: Fallen Dynasty на официальном сайте игры.