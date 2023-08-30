Дополнение Conqueror of Jiangdong для Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 27 сентября

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA объявили, что дополнение Conqueror of Jiangdong для Wo Long: Fallen Dynasty будет выпущено 27 сентября.
Как было объявлено ранее, в загружаемом контенте будет представлен новый тип оружия, новый сюжет, новая миссия, новый уровень сложности, новые враги, новый божественный зверь, новый уровень экипировки, новая редкость, новая экипировка, новый контент в конце игры и многое другое. Более подробная информация будет объявлена позднее.
Wo Long: Fallen Dynasty уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.
Как раз сейчас прохожу. Вчера Лю Буя часа 3 хреначил. И тигра Сунь Цзяня примерно так же))
Тигр же изичный...Ну удачи тебе на последнем боссе из первого DLC, Лю Бу покажется прогулкой по парке
Хуитой было, хуитой и останется во веки веков. Жалкое и ебаное подобие нио.
Да да..плак плак..Играйте дальше в очень "БЫСТРЫЙ" темп игр типо колец, душ и прочей шляпы с устаревшей механикой лет так на 15, с убогими ОНЛИ кувырками..От такого плана спать только тянет. ВоЛонг отличная игра
Боже, животное зачем ты свои ручонки к клаве то вообще прикладываешь?
Я написал, изначально " Жалкое и ебаное подобие нио." - какие кольца душ, какие механики чучело?
Я написал про одну игру и сравнил её с одной КОНКРЕКТНОЙ игрой, твои нейрончики слишком вяленькие что бы это понять и выкупить?
Да, отличная игра, фраза которую может сказать, только тупейший долбаёб на свете.
Да да да, больше желчи мальчик, интернет герой))
Ты вообще кто такой, что бы на личности переходить, сходи воздухом подыши, мячик попинай, учись с людьми нормально разговаривать, а то таких хитро вытраханных жизни быстро научить могут, спросят так что далеко не унесешь) Всего доброго, позер)