Дополнение Conqueror of Jiangdong для Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 27 сентября ©

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA объявили, что дополнение Conqueror of Jiangdong для Wo Long: Fallen Dynasty будет выпущено 27 сентября.

Как было объявлено ранее, в загружаемом контенте будет представлен новый тип оружия, новый сюжет, новая миссия, новый уровень сложности, новые враги, новый божественный зверь, новый уровень экипировки, новая редкость, новая экипировка, новый контент в конце игры и многое другое. Более подробная информация будет объявлена позднее.

Wo Long: Fallen Dynasty уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.