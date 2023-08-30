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Wo Long: Fallen Dynasty 03.03.2023
7 298 оценок

Дополнение Conqueror of Jiangdong для Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 27 сентября

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butcher69
Новости

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA объявили, что дополнение Conqueror of Jiangdong для Wo Long: Fallen Dynasty будет выпущено 27 сентября.

Как было объявлено ранее, в загружаемом контенте будет представлен новый тип оружия, новый сюжет, новая миссия, новый уровень сложности, новые враги, новый божественный зверь, новый уровень экипировки, новая редкость, новая экипировка, новый контент в конце игры и многое другое. Более подробная информация будет объявлена позднее.

Wo Long: Fallen Dynasty уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Как раз сейчас прохожу. Вчера Лю Буя часа 3 хреначил. И тигра Сунь Цзяня примерно так же))

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Eikiti

Тигр же изичный...Ну удачи тебе на последнем боссе из первого DLC, Лю Бу покажется прогулкой по парке

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Zodiac169

Хуитой было, хуитой и останется во веки веков. Жалкое и ебаное подобие нио.

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Eikiti

Да да..плак плак..Играйте дальше в очень "БЫСТРЫЙ" темп игр типо колец, душ и прочей шляпы с устаревшей механикой лет так на 15, с убогими ОНЛИ кувырками..От такого плана спать только тянет. ВоЛонг отличная игра

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Zodiac169 Eikiti

Боже, животное зачем ты свои ручонки к клаве то вообще прикладываешь?

Я написал, изначально " Жалкое и ебаное подобие нио." - какие кольца душ, какие механики чучело?

Я написал про одну игру и сравнил её с одной КОНКРЕКТНОЙ игрой, твои нейрончики слишком вяленькие что бы это понять и выкупить?

Да, отличная игра, фраза которую может сказать, только тупейший долбаёб на свете.

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Eikiti Zodiac169

Да да да, больше желчи мальчик, интернет герой))

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Eikiti

Ты вообще кто такой, что бы на личности переходить, сходи воздухом подыши, мячик попинай, учись с людьми нормально разговаривать, а то таких хитро вытраханных жизни быстро научить могут, спросят так что далеко не унесешь) Всего доброго, позер)

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