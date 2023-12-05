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Wo Long: Fallen Dynasty 03.03.2023
7 317 оценок

Дополнение Upheaval in Jingxiang к Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 12 декабря

butcher69
Новости

Третье дополнение Upheaval in Jingxiang к Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 12 декабря, объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA

В состав дополнения войдут следующие новые материалы:

  • Новая сюжетная глава: "Переполох в Цзинсяне" - новая история рассказывает о том, как войска Лю Бэя отбиваются от угрозы эликсира, охватившей провинцию Цзин после смерти Ю Цзи.
  • Новое оружие: Кнут.
  • Новые генералы Гуань Пин, Леди М и другие.
  • Новый божественный зверь.
  • Новые враги и демоны.
  • Плюс новая экипировка, более высокие уровни сложности и новая система.

Wo Long: Fallen Dynasty уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC в Steam и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.

0
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Эдуард Кыскораков

попробовал я эту игру,у меня на любых настройках фпс 25-30

0
Andrew Shimansky

Очент сильно ждал эту игру и думал что она будет продолжением Nioh по сути...но в итоге вышло это...очень разачарован был

-2
-zotik-

Нио япония, ву лонг китай. Ву лонг эпоха троецарствия ~200г, нио 1800+ год. Найс логика.

-1
Richard Simons

вышла параша с флагами... так и надо писать. Игра шлак, которая не понятно, что пародирует, как сама по себе игра дно, как пародия, то ниох и секиро

-2