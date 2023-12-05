Третье дополнение Upheaval in Jingxiang к Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 12 декабря, объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA
В состав дополнения войдут следующие новые материалы:
- Новая сюжетная глава: "Переполох в Цзинсяне" - новая история рассказывает о том, как войска Лю Бэя отбиваются от угрозы эликсира, охватившей провинцию Цзин после смерти Ю Цзи.
- Новое оружие: Кнут.
- Новые генералы Гуань Пин, Леди М и другие.
- Новый божественный зверь.
- Новые враги и демоны.
- Плюс новая экипировка, более высокие уровни сложности и новая система.
Wo Long: Fallen Dynasty уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC в Steam и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.
попробовал я эту игру,у меня на любых настройках фпс 25-30
Очент сильно ждал эту игру и думал что она будет продолжением Nioh по сути...но в итоге вышло это...очень разачарован был
Нио япония, ву лонг китай. Ву лонг эпоха троецарствия ~200г, нио 1800+ год. Найс логика.
вышла параша с флагами... так и надо писать. Игра шлак, которая не понятно, что пародирует, как сама по себе игра дно, как пародия, то ниох и секиро