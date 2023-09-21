Кровавый геймплейный трейлер дополнения Conqueror of Jiangdong для Wo Long: Fallen Dynasty ©

Wo Long: Fallen Dynasty стала не только первым Soulslike 2023 года, но и в очередной раз доказала, что Team Ninja может делать достойные игры в этом жанре. Сегодня японская команда припасла для Tokyo Game Show 2023 "бомбу": первый полноценный взгляд на дополнение Conqueror of Jiangdong.

Conqueror of Jiangdong выйдет 27 сентября и, как и первое дополнение, Battle of Zhongyuan, будет продаваться отдельно. Однако если у вас есть Season Pass, то вы получите доступ к DLC без дополнительной платы.