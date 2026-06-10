Перед выходом Wo Long 2: Wings of Ember - полное издание Wo Long: Fallen Dynasty доберётся до Switch 2

Koei Tecmo и Team NINJA объявили, что Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition выйдет на Nintendo Switch 2 уже 3 сентября. Владельцы новой консоли получат не только базовую версию экшена, но и весь выпущенный дополнительный контент в одном комплекте.

В состав Complete Edition входят сюжетные дополнения «Битва за Чжунъюань», «Завоеватель Цзяндуна» и «Потрясения в Цзинсяне», а также несколько наборов брони и другие бонусные материалы. По сути, речь идёт о самом полном издании игры, которое позволяет познакомиться со всей историей без необходимости отдельно докупать DLC.

Релиз выглядит особенно своевременным на фоне недавнего анонса Wo Long 2: Wings of Ember, выход которой запланирован на начало 2027 года. Для пользователей Switch 2 это станет хорошей возможностью познакомиться с серией или освежить воспоминания перед продолжением.

Wo Long: Fallen Dynasty в своё время заслужила репутацию одной из самых заметных action-RPG от Team NINJA, объединив динамичные сражения в духе Nioh с антуражем китайской эпохи Троецарствия. Теперь этот опыт станет доступен и на новой консоли Nintendo в полном объёме.