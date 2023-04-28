Wo Long: Fallen Dynasty 03.03.2023
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Поставки и цифровые продажи Wo Long: Fallen Dynasty превысили 1 млн копий

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butcher69
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Общий объем поставок и цифровых продаж игры Wo Long: Fallen Dynasty превысили один миллион копий по всему миру, объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA.

Кроме того, компании объявили, что в игру сыграли более 3,8 миллиона пользователей, что, вероятно, учитывает ее доступность на Xbox Game Pass.

По словам Koei Tecmo, в настоящее время Team NINJA активно работает над будущими обновлениями, а также над тремя загружаемыми дополнениями.

Wo Long: Fallen Dynasty вышла в продажу 3 марта во всем мире для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store. Она также доступна через Xbox Game Pass.

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