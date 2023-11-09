Третье DLC Upheaval in Jingxiang для Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 12 декабря 2023 года

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team Ninja объявили, что третье DLC для Wo Long: Fallen Dynasty, Upheaval in Jingxiang, выйдет 12 декабря 2023 года. Оно "расскажет о том, как войска Лю Бэя отбиваются от угрозы эликсира, охватившей провинцию Цзин после смерти Ю Цзи".

"Кроме того, в этом DLC будет представлено множество новых материалов, включая более сложный уровень сложности, новые категории оружия и демонов, расширение финального контента и многое другое, что сделает игру захватывающей как для экспертов Wo Long, так и для новичков."

Сегодня игра получила обновление с коллаборацией Nioh 2.