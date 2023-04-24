В Koei Tecmo довольны продажами Wo Long: Fallen Dynasty и Wild Hearts, однако называть точные цифры не хотят

Японская компания Koei Tecmo в феврале этого года выпустила сразу две крупные игры, в которых так или иначе пытался повторить формулу других популярных проектов. Речь идет о Wo Long: Fallen Dynasty, являющийся смысловым продолжением серии Nioh и новой попыткой угодить фанатам Souls-игр, а также Wild Hearts - где разработчики попытались сделать свой Monster Hunter. Обе игры отметились различными проблемами, однако издатель все же остался доволен продажами.
В последнем финансовом отчете Koei Tecmo называет Wo Long: Fallen Dynasty и Wild Hearts своими новыми успешными релизами. Как заявили в руководстве компании, продажи игр удовлетворили возложенные на них ожиданий и даже превзошла их. При этом в Koei Tecmo отказались называть точные продажи хотя бы одной игры.
В качестве доказательства успешности Wo Long: Fallen Dynasty могут служить представленные недавно чарты цифровых магазинов. Хардкорный экшен на релизе был в топе самых продаваемых игры в Steam, а также вошел в тройку самых продаваемых игр в PS Store за март. Сказать то же самое про Wild Hearts нельзя. Игра отметилась сильными техническими проблемами, которые разработчики устраняют до сих пор.
В том же отчете Koei Tecmo заявила о 9,64 миллиона проданных копий разных игр за 2022 год. В будущем компания возлагает большие надежды на Rise of the Ronin.
Ничего хорошего, забагованные релизы продались, а ниох 2(.5) продали в очередной раз, где только графику подтянули.
Я купил ву лонг и не пожалел, мне игра очень понравилась. Но она чертовски легкая по сравнению с нио
Легкость регулируется во флаге, можно ограничить ранг морали до 0 и все боссы будут ваншотать и станут очень живучими, можно лвл не качать, при этом останутся очки прокачки... В общем жалобы на легкость игры необоснованы, сделать сложность, где будешь умирать за 2-3 удара босса как в dark souls достаточно легко, а кто не хочет сложности, тот бегает все флаги собирает и компаньенов вызывает ну и играет как ссыкло.
Еще отдельно хотелось бы дополнить, что играть гораздо интереснее, если не убегать как овощ-дурачек в ожидании красных атак, а стараться постоянно отражать и атаковать.
Зря ты это написал. Так как бред. Флаги сейвят прогресс, но даже если ниразу неумрешь(как у меня было в 90% сюжетных миссий) ты накопишь 20+ отваги, самое сложное это нг+ где боссы всегда на 5 уровней больше тебя.
Ну а про легкость это я как раз то что герой может париовать любую атаку, я дпже за хп своим не следил, так как убежам можно больше агрести чем попытаться отразить.
Ну конечно еще нпс бегающий с тобой