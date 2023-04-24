В Koei Tecmo довольны продажами Wo Long: Fallen Dynasty и Wild Hearts, однако называть точные цифры не хотят ©

Японская компания Koei Tecmo в феврале этого года выпустила сразу две крупные игры, в которых так или иначе пытался повторить формулу других популярных проектов. Речь идет о Wo Long: Fallen Dynasty, являющийся смысловым продолжением серии Nioh и новой попыткой угодить фанатам Souls-игр, а также Wild Hearts - где разработчики попытались сделать свой Monster Hunter. Обе игры отметились различными проблемами, однако издатель все же остался доволен продажами.

В последнем финансовом отчете Koei Tecmo называет Wo Long: Fallen Dynasty и Wild Hearts своими новыми успешными релизами. Как заявили в руководстве компании, продажи игр удовлетворили возложенные на них ожиданий и даже превзошла их. При этом в Koei Tecmo отказались называть точные продажи хотя бы одной игры.

В качестве доказательства успешности Wo Long: Fallen Dynasty могут служить представленные недавно чарты цифровых магазинов. Хардкорный экшен на релизе был в топе самых продаваемых игры в Steam, а также вошел в тройку самых продаваемых игр в PS Store за март. Сказать то же самое про Wild Hearts нельзя. Игра отметилась сильными техническими проблемами, которые разработчики устраняют до сих пор.

В том же отчете Koei Tecmo заявила о 9,64 миллиона проданных копий разных игр за 2022 год. В будущем компания возлагает большие надежды на Rise of the Ronin.