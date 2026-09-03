Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition добралась до Nintendo Switch 2

Сегодня KOEI TECMO America и разработчик Team NINJA выпустили свою эпическую экшен-RPG Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition на Nintendo Switch 2.

Впервые выпущенная в 2023 году, получившая признание критиков Wo Long: Fallen Dynasty рассказывает драматическую, захватывающую историю безымянного солдата ополчения, борющегося за выживание в мрачной фэнтезийной версии поздней династии Хань, где демоны терзают Трёх Королевств. Игроки сражаются со смертоносными существами и вражескими солдатами, используя фехтование, основанное на китайских боевых искусствах, пытаясь преодолеть трудности, пробудив в себе истинную силу.

Выпущенное в 2024 году, это масштабное издание Complete Edition включает в себя базовую игру, а также три основных DLC — «Битва при Чжунъюане», «Покоритель Цзяндуна» и «Переворот в Цзинсяне» — и новый контент для эндгейма, «Тысячемильное путешествие». Игроки могут насладиться этими дополнительными сценариями с персонажами из армий Цао Цао, Сунь Цэ и Лю Бэя, а также дополнительными типами оружия (цестусы, длинные мечи и кнуты). Динамичный игровой процесс дополнительно улучшен за счёт новых уровней сложности, новых этапов, новых Божественных Зверей и более сложных уровней сложности, а также расширенных функций. Фанаты также получат доступ к ряду совместных DLC, добавляющих снаряжение и локации из Nioh 2, NARAKA: BLADEPOINT и Lies of P.