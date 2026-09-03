Wo Long: Fallen Dynasty достигла 8 миллионов игроков - серия продолжит развиваться после выхода на Switch 2

Аудитория Wo Long: Fallen Dynasty достигла 8 миллионов игроков. Разработчики сообщили, что намерены продолжать поддержку серии, а сама игра 3 сентября вышла на Nintendo Switch 2.

В указанное число входят не только покупатели игры, но и пользователи, получившие доступ к Wo Long: Fallen Dynasty через подписочные сервисы. Для сравнения, к марту 2024 года аудитория экшена составляла 5 миллионов игроков.

Wo Long: Fallen Dynasty изначально вышла в марте 2023 года на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. Теперь игра добралась до Switch 2 в Complete Edition, включающем все выпущенные дополнения. Стоимость издания составляет 60 долларов.

В честь достижения отметки в 8 миллионов игроков разработчики также опубликовали специальный праздничный баннер.

При этом серия уже готовится к следующему этапу: в начале 2027 года ожидается релиз Wo Long 2: Wings of Ember. Успех первой части и продолжающийся интерес к серии дают разработчикам возможность развивать формулу дальше.