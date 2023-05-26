Wo Long: Fallen Dynasty получит дополнение Battle of Zhongyuan в конце июня ©

Студия Team Ninja представила первое расширения для игры Wo Long: Fallen Dynasty. DLC, получившее название Battle of Zhongyuan, дебютирует 29 июня 2023 года.

Авторы выпустили единственную иллюстрацию, рекламирующую дополнение, и поделились небольшой информацией о нем. Battle of Zhongyuan предложит новые уровни, дополнительный уровень сложности и ранее недоступное оружие, а также врагов, отсутствующих в базовой игре.

Wo Long: Fallen Dynasty - Battle of Zhongyuan выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Wo Long: Fallen Dynasty была выпущена в марте 2023 года. Изначально игра столкнулась с техническими проблемами (хотя и быстро начала получать обновления), но в итоге имела коммерческий успех. Поэтому неудивительно, что разработчики продолжают работать над ее развитием.