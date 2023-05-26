Wo Long: Fallen Dynasty 03.03.2023
6.9 268 оценок

Wo Long: Fallen Dynasty получит дополнение Battle of Zhongyuan в конце июня

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butcher69
Новости

Студия Team Ninja представила первое расширения для игры Wo Long: Fallen Dynasty. DLC, получившее название Battle of Zhongyuan, дебютирует 29 июня 2023 года.

Авторы выпустили единственную иллюстрацию, рекламирующую дополнение, и поделились небольшой информацией о нем. Battle of Zhongyuan предложит новые уровни, дополнительный уровень сложности и ранее недоступное оружие, а также врагов, отсутствующих в базовой игре.

Wo Long: Fallen Dynasty - Battle of Zhongyuan выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Wo Long: Fallen Dynasty была выпущена в марте 2023 года. Изначально игра столкнулась с техническими проблемами (хотя и быстро начала получать обновления), но в итоге имела коммерческий успех. Поэтому неудивительно, что разработчики продолжают работать над ее развитием.

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Для Wo Long: Fallen Dynasty вышло обновление 1.08, добавляющее поддержку NVIDIA DLSS 2 и Intel XeSS
Wo Long: Fallen Dynasty "Трейнер +34" [UPD: 07.05.2023] {FLiNG / WeMod}
Wo Long: Fallen Dynasty "Трейнер +34" [UPD: 07.05.2023] {FLiNG / WeMod}
Wo Long: Fallen Dynasty "Трейнер +34" [1.02 - 1.07] {FLiNG}
Wo Long: Fallen Dynasty "Трейнер +34" [1.02 - 1.07] {FLiNG}
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ds_Raider

На релизе была карта дополнений. Не помню, чтобы ТN кидали геймеров на анонсы dlc. Мб они и казались посредственными, типа первого самурая в Нио2, где все враги старые, но допы выходили.

Так что коммерческий успех тут не причем, как мне кажется

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