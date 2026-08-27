Авторы Wolcen 2 раскрыли подробности раннего доступа, смены движка на Unreal Engine 5 и закрытия серверов первой части

Разработчики из Wolcen Studio опубликовали масштабный перечень ответов на вопросы сообщества, раскрыв технические особенности и структуру контента грядущего ролевого экшена Wolcen 2. В студии подробно прокомментировали прекращение поддержки оригинальной Wolcen: Lords of Mayhem, объяснив, что техническая база старой версии CryEngine оказалась полностью непригодной для поддержания модели игры-сервиса. По словам авторов, исправление накопившихся проблем потребовало бы создания проекта с нуля, поэтому все ресурсы команды были перенаправлены на разработку полноценного сиквела на движке Unreal Engine 5.

Одной из ключевых тем стала сетевая составляющая, которая в свое время вызвала наибольшие нарекания фанатов оригинала. В Wolcen 2 разработчики полностью переписали сетевой код и отказались от централизованных серверов в пользу одноранговой архитектуры peer-to-peer для совместной игры до 4 участников. Подобное решение призвано гарантировать доступность кооператива даже после завершения жизненного цикла игры, так как сессии будут запускаться самими пользователями. В дальнейшем команда также намерена внедрить автономный офлайн-режим и добавить поддержку геймпадов на более поздних этапах производства.

В студии признали серьезный кризис доверия со стороны игроков из-за проблемного технического состояния первой части и слабой коммуникации. Представители компании уточнили, что за разработку Wolcen 2 отвечает существенно обновленная команда, а не тот коллектив, который изначально создавал Wolcen: Lords of Mayhem. Чтобы не повторять прошлых ошибок, создатели обещают развивать проект при постоянном участии сообщества через закрытые публичные тестирования, а всем владельцам оригинальной игры планируют выдать внутриигровые подарки.

Боевой процесс продолжения сохранит акцент на бесклассовом развитии, где набор умений определяется выбранным оружием, модификаторами и ветвями пассивных навыков. Персонажи также получат способность накапливать силу и переходить в разрушительную теневую форму прямо во время боя. Для высокоуровневого контента заявлены два режима: Завоевательный поход, в котором различные фракции сражаются за территории на динамических картах, и Башня чудес, предлагающая испытания с настраиваемой сложностью ради конкретных наград.

Выход Wolcen 2 в раннем доступе Steam запланирован на 2027 год по сниженной цене, а сам период предварительной полировки продлится около 12 месяцев. Стартовая версия предложит 1 сюжетный акт, 5 типов оружия, 25 способностей, 10 биомов, 32 вида противников и 8 боссов. К релизу версии 1.0 на PC и консолях текущего поколения масштабы игры вырастут до 3 актов, более 50 умений, 18 биомов, 70 типов монстров и 15 боссов, после чего проект продолжат снабжать новым сюжетным контентом и косметическими предметами.

Для запуска стартовой версии на PC потребуется система с 64-битной Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня GeForce GTX 1650 и процессор уровня Intel i5-6500 или AMD Ryzen 3 3200G. Несмотря на подробные разъяснения разработчиков, обсуждения на платформе Steam наполнились критическими комментариями игроков, недовольных закрытием серверов первой части и решением студии выпустить новый платный проект вместо починки оригинальной игры.