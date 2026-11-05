Разработчики Wolcen 2 анонсировали второе закрытое альфа-тестирование - оно пройдёт в конце ноября

Wolcen Studio объявила, что второй этап закрытого альфа-тестирования мрачной фэнтезийной Action RPG Wolcen 2 стартует 26 ноября и продлится до 30 ноября. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте программы тестирования.

Разработчики учли отзывы участников первой закрытой альфы, прошедшей в августе, и подготовили ряд улучшений. В частности, команда переработала ощущения от боевой системы и её темп, внесла изменения в Combat Mastery и Twilight Procession, сделав развитие персонажа и выбор способностей понятнее. Также были улучшены интерфейс и общее удобство игры.

Кроме того, в тестовой версии появятся новая способность для пистолета Havoc Orb и механика Shadowform под названием Parasitic Shadows.

Wolcen 2 — продолжение изометрической Action RPG Wolcen: Lords of Mayhem, вышедшей в 2020 году. Игроков ждёт мрачный фэнтезийный мир на грани гибели, где предстоит сражаться с чудовищами в одиночку или в кооперативе до пяти человек.

В игре не будет привычных классов: развитие героя зависит от выбранного оружия, открываемых способностей, пассивных талантов и экипировки. Это позволит создавать собственные комбинации — от боевого мага и заклинателя с клинком до стрелка или танка, использующего магию.