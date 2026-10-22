Разработчики Wolcen 2 раскрыли детали боевой системы, режима Tower of Wonder и контента раннего доступа

Команда Wolcen Studio раскрыла свежие подробности разработки экшен-RPG Wolcen 2 в рамках презентации с выставки gamescom 2026 в Кельне. Гейм-директор Кристиан Тюдор и ведущий комьюнити-менеджер Мерик Чакичи обозначили ключевые принципы сиквела, рассказали о переработке боевой системы и наполнении стартовой версии для раннего доступа в Steam.

Фундамент сиквела опирается на 4 дизайнерских столпа: ощущение могущества героя, свободу развития без фиксированных классов, эксперименты с билдами и понятную глубину механик. Ролевая система не обязывает делать классовый выбор на 1 минуте прохождения. Развитие строится от найденного оружия и связанных с ним умений, которые определяют полезность пассивных узлов прокачки. Разработчики отказались от создания сложности ради сложности, сделав упор на прозрачность комплексных систем.

Игровой цикл проекта объединяет сражения, исследование локаций и развитие персонажа. Особое внимание авторы уделили повествованию через окружение, стремясь передавать историю мира без обязательного участия неигровых персонажей. Сражения позиционируются как ритмичные и динамичные, а за распределение нагрузки отвечает система адаптивных стычек. Алгоритм оценивает состояние героя и плотность врагов, выпуская подкрепления и опасных противников в подходящие моменты либо давая передышку в тяжелых ситуациях.

Отдельной переработке подверглась способность трансформации Shadow Form, сменившая апокалиптическую форму из прошлой части серии. В оригинальной игре эта механика существовала изолированно от стандартного геймплея персонажа, что разработчики сочли серьезным недостатком.

В первой части апокалиптическая форма выглядела эффектно, однако оказалась оторвана от обычного игрового процесса. Новая форма тени берет за основу базового персонажа и усиливает его способности. Сюжетно герой превращается в аватар первородной тени, но трансформация меняет не только внешний вид. В момент активации меняются правила боя: персонаж больше не борется за выживание, а сам становится охотником, превращая монстров в добычу.

- Кристиан Тюдор, гейм-директор Wolcen 2

Для борьбы с бесконечным гриндом и влиянием генератора случайных чисел в игру внедрен отдельный режим Tower of Wonder. Механика снижает зависимость пользователя от слепой случайности при поиске конкретных предметов экипировки. При охоте за определенной вещью формируется специальное подземелье, в таблицу наград которого гарантированно заносится нужный элемент брони или вооружения. Степень вероятности выпадения регулируется модификаторами сложности и условиями зачистки локации.

На старте раннего доступа игрокам предложат 1 сюжетный акт, после чего авторы планируют постепенно расширять контентное наполнение вплоть до полноценного релиза. Проект поддерживает управление на геймпаде, раскладку WASD и классическое перемещение по клику мыши. Игра создается для PC, консолей и портативного устройства Steam Deck, а закрытые тесты продолжатся через собственную программу студии.