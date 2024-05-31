Wolcen: Lords of Mayhem уходит на покой: разработчики прекратили поддержку, серверы будут отключены осенью

После длительного периода молчания французская студия Wolcen Studios наконец обратилась к сообществу поклонников своего фэнтезийного ролевого экшена Wolcen: Lords of Mayhem, выполненного в лучших традициях серии Diablo. Однако новости, которыми поделились разработчики, вряд ли порадуют фанатов игры. Wolcen: Lords of Mayhem подводит черту: без поддержки разработчиков и с отключением серверов осенью игра прощается с фанатами.

Как объяснили представители Wolcen Studios, непреодолимые технические барьеры, препятствующие выпуску полноценных апдейтов, кроются в самом фундаменте архитектуры игры, заложенном на ранних этапах разработки. Без радикального пересмотра технической составляющей эти сложности невозможно устранить, поэтому студия приняла нелёгкое решение прекратить дальнейшее развитие и поддержку Wolcen: Lords of Mayhem. 3 сентября будут отключены все сетевые функции игры (при этом одиночный режим продолжит работать), а сама она обзаведётся бессрочной скидкой.

«Принятое решение позволит нам полностью сконцентрироваться на новых проектах, в которых мы непременно используем бесценный опыт, полученный в процессе работы над Wolcen. Мы нацелены на достижение самых высоких результатов и искренне надеемся, что вы присоединитесь к нам в новых мирах, которые будут созданы нашей командой», — поделились творческими планами разработчики.

Завершая своё обращение, создатели Wolcen: Lords of Mayhem выразили искреннюю признательность всем игрокам, поддерживавшим проект на протяжении этих лет:

«Вместе мы сможем без страха шагнуть навстречу будущему, погрузиться в новые захватывающие приключения и покорить самые впечатляющие вершины мастерства».

Напомним, что путь Wolcen: Lords of Mayhem начался 24 марта 2016 года, когда игра впервые появилась в раннем доступе Steam. Спустя четыре года, в феврале 2020-го, она достигла версии 1.0, а в марте 2023-го состоялся её дебют на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На протяжении всего периода разработки проект получал многочисленные обновления разного масштаба (последнее из них, Endgame, вышло в марте прошлого года), но, увы, некоторые фундаментальные проблемы игры так и остались неразрешёнными.