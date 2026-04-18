Анонсирована озвучка третьего эпизода игры после успешных сборов

Команда Mechanics VoiceOver сообщила, что их фоновый сбор на озвучку 3 эпизода детективного приключения The Wolf Among Us успешно завершён благодаря неравнодушным подписчикам и фанатам игры. А это значит, что работа над локализацией уже началась и новости по проекту не заставят себя ждать.

В очередной раз огромное вам спасибо за поддержку и доверие к нашей команде! ... Более того, можем уверенно сказать, что вас ожидает много сюрпризов, потому следите за группой и ожидайте новостей по проекту.

Напомним, что R.G. MVO уже выпустили озвучку на 1 и 2 эпизоды игры, сделанную своими силами много лет назад. Её можно свободно скачать в сети и/или посмотреть в различных видеопрохождениях.

Вместе с тем команда сообщила, что открыла сборы на 4-й эпизод, и выход озвучки на него всецело зависит от поддержки всех неравнодушных и фанатов игры.