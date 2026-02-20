Инициатива GOG Preservation Program пополнилась классическими играми включая The Wolf Among Us

Магазин цифровой дистрибуции GOG продолжает расширять свою специальную программу по сохранению классических видеоигр. Данная инициатива направлена на поддержание работоспособности старых проектов на современных операционных системах с помощью официальных обновлений и патчей от команды разработчиков платформы.

Двадцатого февраля каталог поддерживаемых игр пополнился сразу несколькими известными проектами. В их число вошли знаменитое приключение The Wolf Among Us, а также детективная игра The Last Express вместе с ее расширенным золотым изданием. Кроме того, теперь программа сохранения охватывает Eric the Unready, Police Quest Collection, Lost Eden, классическую научно-фантастическую трилогию Space Quest 1+2+3, The Dame Was Loaded, Kingdom: The Far Reaches и Litil Divil.

Представители площадки активно работают над расширением своего ассортимента и защитой наследия игровой индустрии. Совсем недавно в библиотеку магазина успешно вернулась игра The Long Dark, появились знаменитые стратегии из серии Total War, а сама программа сохранения классики пополнилась четырьмя ранними частями франшизы Final Fantasy.