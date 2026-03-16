MP1st: готовится ремастер оригинальной The Wolf Among Us, а сиквел могут показать уже в этом году

В сети появилась обнадеживающая информация о судьбе давно ожидаемого продолжения The Wolf Among Us. Проект провел в разработке много лет, пережил отмену и последующее воскрешение, но сейчас, кажется, находится ближе к релизу, чем когда-либо. По слухам, масштабный переанонс игры может состояться уже в этом году, а выход намечен на 2027-й.

Журналисты издания MP1st подтвердили информацию аргентинского издания Press Over о том, что с прошлого года над сиквелом работает местная студия. Согласно новым данным, эта же команда занимается обновленной версией первой части. Фотографии подтверждают работу над портом или ремастером

Выяснилось, что студия-партнер, работающая с Telltale Games, называется Trick Studio. Ранее она уже сотрудничала с компанией над игрой The Expanse: A Telltale Series. Расследование позволило обнаружить несколько фотографий, которые указывают на техническое переосмысление классики 2013 года.

На снимках видны знакомые локации и меню игры в окружении инструментов разработчика. Первое изображение демонстрирует рабочую сборку оригинальной игры - офис Икабода Крейна с желтыми рамками, обозначающими интерактивные объекты. Второе показывает крупный план стола Крейна с отладочной информацией. Третье - меню, идентичное оригинальному тайтлу.

Важно помнить, что Telltale уже сменила движок для сиквела на Unreal Engine 5, отказавшись от собственной технологии. Это делает маловероятным, что разработчики используют старые наработки для создания новой игры.

Но самое весомое доказательство нашли на официальном сайте Trick Studio. Там еще в марте 2025 года были размещены вакансии, связанные с двумя проектами: один с заголовком The Wolf Among Us 2, а другой - с файлом, названным "порт первой игры". Сейчас эти упоминания удалены, но сохранены в архиве.

Пока нельзя исключать, что речь идет о порте для гибридной консоли Nintendo Switch. Однако детали в отчете Press Over намекают на возможность полноценного обновления для всех современных платформ.

Остается дождаться официального анонса от Telltale. Если сиквел действительно выйдет в 2027 году, ремастер оригинальной игры должны представить и выпустить раньше, чтобы подогреть интерес к франшизе перед релизом долгожданного продолжения.