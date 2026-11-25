Ремастер The Wolf Among Us появится на Nintendo Switch 29 ноября 2026 года в Северной Америке, а 3 декабря — в Европе и Великобритании. В течение первых 14 дней после выхода игру можно будет приобрести со скидкой 20%. Это позволит владельцам консолей Nintendo впервые пройти расследования Бигби Вулфа в портативном режиме.

Обновлённая версия отличается улучшенной графикой и включает пять полноценных игровых сцен, которые были вырезаны из оригинального релиза. Также предусмотрен дополнительный режим «Нуар», меняющий визуальный стиль игры так, чтобы она напоминала классический детективный фильм.

Важным нововведением стала возможность перенести принятые решения в The Wolf Among Us 2. Выбор, сделанный игроком в ходе прохождения ремастера, будет учтён в грядущем продолжении: таким образом, действия, совершенные во время первого расследования Бигби, повлияют на развитие его истории в следующей части игры.