Свежие новости про озвучку The Wolf Among Us от Mechanics VoiceOver

Последние полгода команда R.G. MVO активно и усердно работала над русской озвучкой для The Wolf Among Us, которую столь сильно ждут фанаты этой игры. Главная причина, почему так долго не было новостей о проекте, является колоссальный объем проделанного:

был обновлён каст локализации

записали большой пласт героев на ВСЕ ПЯТЬ эпизодов,

эпизодов, значительно переработали перевод под озвучку.

Вместе с тем команда опубликовала и трейлер, призванHEный раскрыть некоторые новые голоса в проекте и вновь погрузить игроков в ночную атмосферу Нью-Йорка, где шериф Бигби должен раскрыть серию невероятных страшных событий.

Ну что, соскучились?