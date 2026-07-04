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The Wolf Among Us 10.10.2013
Экшен, Адвенчура, Логические, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 407 оценок

Свежие новости про озвучку The Wolf Among Us от Mechanics VoiceOver

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Последние полгода команда R.G. MVO активно и усердно работала над русской озвучкой для The Wolf Among Us, которую столь сильно ждут фанаты этой игры. Главная причина, почему так долго не было новостей о проекте, является колоссальный объем проделанного:

  • был обновлён каст локализации
  • записали большой пласт героев на ВСЕ ПЯТЬ эпизодов,
  • значительно переработали перевод под озвучку.

Вместе с тем команда опубликовала и трейлер, призванHEный раскрыть некоторые новые голоса в проекте и вновь погрузить игроков в ночную атмосферу Нью-Йорка, где шериф Бигби должен раскрыть серию невероятных страшных событий.

Ну что, соскучились?
Трейлеры 4
13
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
QueasyRush

прошёл не так давно с нейроозвучкой

1
Mad_cloud

Звучит хорошо

1
6363

Ремастер можно пройти с озвучкой, обожаю Волка.