Telltale Games выпустила бесплатную демо-версию The Wolf Among Us Remastered

Студия Telltale Games неожиданно выпустила бесплатную демо-версию ремастера The Wolf Among Us. Демо уже можно скачать в Steam в рамках Steam Next Fest - для этого надо перейти на страницу игры и справа нажать "Загрузить демоверсию". Разработчики написали, что не захотели ждать официальной даты релиза 29 октября и решили дать игрокам возможность попробовать игру прямо сейчас.

По информации от игроков и контент-креаторов, демо включает полный первый эпизод. Это примерно час геймплея: расследование, допросы, ключевые выборы и вся атмосфера нуарного детектива в Фейблтауне. Можно сразу оценить обновленную картинку, освещение, анимации и новый нуарный мод - черно-белый режим в стиле классического кинонуара, который переключается в любой момент.

The Wolf Among Us Remastered - это полное переиздание классической эпизодической игры 2013–2014 годов. Игрок берет на себя роль шерифа Бигби Волка, который расследует жестокое убийство в Фейблтауне - тайном районе Нью-Йорка, где живут персонажи сказок. Ремастер полностью сохраняет оригинальный сюжет, выборы и режиссерские решения, но заметно улучшает техническую часть: обновленное освещение с переработкой каждой сцены, улучшенные модели персонажей и окружения, более плавные анимации, обновленный интерфейс, повышенное разрешение и частота кадров, а также улучшенный звук и доступность.