Telltale показала трейлер ремастера The Wolf Among Us: улучшенная анимация, Noir Mode и новые материалы

Новый трейлер The Wolf Among Us Remastered длится полторы минуты и показывает некоторых персонажей, с которыми игрокам предстоит столкнуться при раскрытии главной тайны. Ролик также наглядно демонстрирует улучшенную анимацию и звук обновлённой версии, а благодаря более высокому разрешению на современном оборудовании заметно улучшилось и качество изображения.

Хотя в трейлере это не показано, Telltale ранее подтвердила, что в ремастере будет режим Noir Mode — более атмосферный способ погрузиться в детективную историю Бигби Вульфа.

Помимо этого, в The Wolf Among Us Remastered войдут новые материалы о создании игры: концепт-арты, интервью с актёрами и полностью играбельные удалённые сцены, которые ранее нигде не демонстрировались.

Ремастер выйдет на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Однако Telltale недавно подтвердила, что версия для Nintendo Switch отложена на «более позднюю дату». Для остальных платформ игра выйдет 29 октября.