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The Wolf Among Us 10.10.2013
Экшен, Адвенчура, Логические, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 434 оценки

Telltale показала трейлер ремастера The Wolf Among Us: улучшенная анимация, Noir Mode и новые материалы

KoRnEr KoRnEr

Новый трейлер The Wolf Among Us Remastered длится полторы минуты и показывает некоторых персонажей, с которыми игрокам предстоит столкнуться при раскрытии главной тайны. Ролик также наглядно демонстрирует улучшенную анимацию и звук обновлённой версии, а благодаря более высокому разрешению на современном оборудовании заметно улучшилось и качество изображения.

Telltale Games выпустила бесплатную демо-версию The Wolf Among Us Remastered

Хотя в трейлере это не показано, Telltale ранее подтвердила, что в ремастере будет режим Noir Mode — более атмосферный способ погрузиться в детективную историю Бигби Вульфа.

Помимо этого, в The Wolf Among Us Remastered войдут новые материалы о создании игры: концепт-арты, интервью с актёрами и полностью играбельные удалённые сцены, которые ранее нигде не демонстрировались.

Выход ремастера The Wolf Among Us на Switch отложен - релиз на ПК, PlayStation и Xbox состоятся 29 октября

Ремастер выйдет на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Однако Telltale недавно подтвердила, что версия для Nintendo Switch отложена на «более позднюю дату». Для остальных платформ игра выйдет 29 октября.

30 минут геймплея ремастера The Wolf Among Us
Трейлеры 8
11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Рерих

Вот так и должны выглядеть настоящие ремастеры. Не то что позорные сиквелы вашей позорной Смуты, где наворовали на откатах.

12
Janekste

Очень фиговое качество. От оригинала не далеко ушли. Что там было плохо, что тут плохо с качеством. Точка.

7
InSerrt

Если бы не сказали что это ремастер, догадаться было бы сложно... Пожалуй только из-за новых сцен стоит ещё раз сыграть.