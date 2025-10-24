"The Wolf Among Us 2 у нас дома": моддеры показали, как выглядит оригинальная игра от первого и третьего лица

Моддеры показали, как выглядит The Wolf Among Us в необычных для игры перспективах - от первого и третьего лица.

Мод за авторством Telltale Modding Group добавляет в игру не только новые способы взглянуть на ее мир с другого ракурса, но также и возможность полноценного бега, что позволяет перемещаться в локациях игры довольно быстро - хотя, честно сказать, не то, чтобы игра в этом сильно нуждалась, учитывая, что локации для исследования у нее всегда довольно маленькие. Отмечу, что в "ванильной" The Wolf Among Us Бигби, главный герой игры, находясь под управлением игрока, тоже мог ускорять свое движение, однако в ней он просто переходил на быстрый шаг, нежели на бег.

И конечно же, как это всегда бывает в случаях, когда моддеры добавляют в игру то, что разработчик не предусматривал в ней изначально - без огрехов тут не обошлось: с видом от первого/третьего лица в игре то и дело всплывают графические недочеты в виде "оборванных" текстур и прочего - в общем то, что с оригинальной фиксированной камерой и специально подобранных ракурсах в катсценах всегда остается за кадром.

Пока что это все является лишь демонстрацией мода. Собираются ли Telltale Modding Group продолжать над ним работу и дальше с последующей его публикацией в отрытый доступ - неизвестно.