The Wolf Among Us получила нейросетевую озвучку

Как стало известно, пользователь PeterRodgers выпустил нейросетевую озвучку для адвенчуры The Wolf Among Us. Озвучены все пять эпизодов игры.

The Wolf Among Us создана по мотивам серии комиксов Fables (DC Comics/Vertigo). В роли Бигби Волка игроку предстоит узнать, что зверское убийство - лишь самое начало событий в серии игр, где каждое решение влечет за собой колоссальные последствия.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.