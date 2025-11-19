The Wolf Among Us получила нейросетевую озвучку

Как стало известно, пользователь PeterRodgers выпустил нейросетевую озвучку для адвенчуры The Wolf Among Us. Озвучены все пять эпизодов игры.
The Wolf Among Us создана по мотивам серии комиксов Fables (DC Comics/Vertigo). В роли Бигби Волка игроку предстоит узнать, что зверское убийство - лишь самое начало событий в серии игр, где каждое решение влечет за собой колоссальные последствия.
Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
мне кажется или нейросетевая озвучка это лучший вариант? во первых бесплатный, во вторых голос как в оригинале, а не кормить этих дармоедов которые миллионы собирают на посредственную ру озвучку с кривляниями актёрешек с одними и теми же голосами надоевшими? исключение могу сделать только для готики, вот там реально нужно было старые голоса вернуть русские - ксардаса и безымянного в лице гланца, чем они сейчас и занимаются
Хвала нейронкам