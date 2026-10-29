The Wolf Among Us Remastered вышла на ПК - переиздание получило новые сцены и нуарный режим

The Wolf Among Us Remastered стала доступна в Steam. Обновлённая версия детективного приключения Telltale Games получила улучшенную графику и звук, пять восстановленных вырезанных сцен и дополнительные материалы. До 12 ноября игру можно приобрести со скидкой 20%, а владельцы оригинальной версии получат скидку 50%.

Разработчики обновили окружение, детализацию персонажей, освещение и анимации, а также переработали звуковое сопровождение. В переиздание вошли пять сцен, вырезанных из первоначальных эпизодов, которые теперь представлены в качестве дополнительных материалов. Для любителей особой атмосферы предусмотрен Noir Mode — он переводит игру в чёрно-белую цветовую гамму.

Также игрокам доступны галерея более чем со 100 художественными работами и свыше часа эксклюзивных интервью с разработчиками.

В The Wolf Among Us игроки берут на себя роль Бигби Вульфа — шерифа Фейблтауна, расследующего жестокие убийства. По ходу дела предстоит допрашивать подозреваемых и принимать решения, влияющие на развитие истории.

Важная особенность переиздания связана с The Wolf Among Us 2: ключевые решения, принятые в Remastered, можно перенести в следующую игру. Для этого во время прохождения необходимо войти в аккаунт Telltale.

В честь релиза разработчики также проведут трансляцию с участием Адама Харрингтона, озвучившего Бигби, и Молли Бенсон, подарившей голос Нериссе. Во время эфира на Twitch разыграют ключ к игре и тематические товары.