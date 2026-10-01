Трейлер The Wolf Among Us Remastered: команда оригинальной игры вспоминает прошлое

Релиз обновлённой версии The Wolf Among Us от студии Telltale состоится 29 октября. В преддверии выхода улучшенной истории о Бигби Вулфе разработчики и актёры оригинальной игры поделились впечатлениями от возвращения в Фэйблтаун. Старший креативный директор DC Comics Рэнди Ма отметил, что особенно приятно увидеть, как знакомая по памяти игра получила современное воплощение. По его словам, оригинальный Фэйблтаун был довольно ограниченным и пустоватым, однако это хорошо сочеталось с нуарной атмосферой проекта.

Теперь разработчики хотят сделать город более живым и наполненным деталями благодаря современным технологиям. Руководитель отдела дизайна окружения Ким Лайонс и вовсе пошутила, что хотела бы стать на 10–15 лет моложе, чтобы самостоятельно взяться за всю работу над обновлённым проектом.

Актриса Молли Бенсон, подарившая голос Нериссе, считает, что ремастер позволит большему числу игроков познакомиться с игрой. При этом обновления должны подчеркнуть достоинства оригинала, а не затмить их. Она также советует ветеранам вновь отправиться в Фэйблтаун, тогда как новым игрокам предлагает приготовиться к «очень увлекательному путешествию».

Помимо обновлённых моделей персонажей и окружения, улучшенных анимаций и производительности, The Wolf Among Us Remastered получит переработанный интерфейс и расширенные возможности доступности. Для поклонников оригинала также подготовили дополнительный контент — интервью, изображения и вырезанные сцены.

The Wolf Among Us Remastered выйдет 29 октября на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Продолжение, The Wolf Among Us 2, после долгой разработки и нескольких переносов ожидается в следующем году.