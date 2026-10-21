Владельцы оригинальной The Wolf Among Us получат скидку 50% на покупку ремастера

Студия Telltale Games подробно описала ценовую политику ремастера The Wolf Among Us Remastered, релиз которого намечен на 29 октября. Рекомендованная розничная цена обновленной версии составит 25 долларов, однако на старте продаж покупатели смогут рассчитывать на скидки при соблюдении определенных условий.

В период с 29 октября по 12 ноября на всех платформах запустится стартовая скидка 20% для всех игроков. Однако на PS5 это предложение будет действовать с ограничением: приобрести ремастер по сниженной стоимости смогут только подписчики сервиса PlayStation Plus, в то время как остальным пользователям консоли от Sony придется заплатить полную цену.

Для игроков, которые уже владеют цифровой копией оригинальной The Wolf Among Us на PS4, Xbox One и ПК, предусмотрена скидка 50%. Механика ее получения зависит от платформы: на консолях Xbox бонус активируется автоматически на этапе оформления заказа в корзине, а в остальных цифровых магазинах специальная цена будет отображаться сразу на странице игры.

Разработчики отдельно подчеркнули, что данная промо-акция распространяется исключительно на цифровые версии игры. Владельцы оригинального тайтла на физических носителях (дисках) не смогут воспользоваться скидкой, поскольку студия технически не может проверить и подтвердить наличие такой копии у пользователя.