Выход ремастера The Wolf Among Us на Switch отложен - релиз на ПК, PlayStation и Xbox состоятся 29 октября

Выход The ​​Wolf Among Us Remastered на Nintendo Switch отложен: игра не появится на этой консоли в текущем месяце, как планировалось изначально. В своем заявлении студия Telltale пояснила, что команде «требуется дополнительное время, чтобы гарантировать игрокам на платформе Nintendo именно тот уровень качества, которого они заслуживают».

Ранее сообщалось, что The Wolf Among Us Remastered выйдет как на Nintendo Switch, так и на Nintendo Switch 2. Однако в сегодняшнем заявлении о версии для Switch 2 нет ни слова.

Перенос The Wolf Among Us на Nintendo Switch — очень важное для нас событие! Мы подходим к этому со всей серьёзностью. Именно поэтому нам требуется дополнительное время, чтобы обеспечить игрокам на платформе Nintendo тот уровень качества, которого они заслуживают.



Релиз The Wolf Among Us Remastered состоится, как и планировалось, 29 октября — на PlayStation, Xbox и ПК. Версия для Nintendo Switch выйдет позднее.



Мы искренне ценим вашу поддержку на протяжении всего пути и хотим сделать так, чтобы ваше первое путешествие в Фейблтаун на Nintendo Switch стоило ожиданий! Мы сообщим новую дату выхода для Switch, как только это будет возможно.