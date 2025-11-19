Авторы Dispatch вновь подчеркнули, что ничего не знают о судьбе The Wolf Among Us 2

Проект The Wolf Among Us 2 начал производство ещё в середине 2020 года, однако до сих пор фанаты не получили даже приблизительных сроков выхода продолжения приключений Бигби. Изначально над игрой работала Telltale, но часть разработки и сценария вела студия AdHoc, известная своими проектами в жанре интерактивного повествования.

Сооснователи AdHoc, прославившиеся успешным релизом Dispatch в конце 2025 года, заявляют, что сейчас не имеют никакого представления о текущем состоянии The Wolf Among Us 2. Второй сценарист Dispatch Пьер Шоретт в интервью Inverse подчеркнул: «Скажу для ясности: мы не работаем над The Wolf Among Us 2. Мы занимались игрой пару лет, и насколько я знаю, Telltale всё ещё работает над ней. Сейчас мне известно столько же, сколько и вам. Мы надеемся, что они используют наш сценарий, но это не наш проект, и поэтому мы ждём релиза вместе со всеми».

Причиной разрыва сотрудничества стали производственные разногласия между AdHoc и Telltale. Команда AdHoc предпочла сосредоточиться на собственных проектах и полностью погрузилась в работу над игрой в сеттинге Critical Role по D&D. Успех Dispatch оказался для студии неожиданным — команда всё ещё осознаёт, как громко её проект был принят аудиторией.

Таким образом, пока фанаты The Wolf Among Us 2 остаются в ожидании, AdHoc продолжает развивать свои идеи и новые IP, а судьба их сценария для продолжения истории Бигби остаётся неизвестной. Telltale, в свою очередь, ведёт работу над проектом, но конкретных анонсов или ориентиров по дате релиза пока не предоставлено. Игрокам остаётся лишь ждать и надеяться, что их любимая франшиза получит достойное продолжение.